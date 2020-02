Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов не смог избежать удаления за нарушение численного состава, несмотря на проявленную креативность.

В воскресном матче “Вашингтон Кэпиталз” против “Питтсбург Пингвинз” нападающий надеялся избежать наказания, во втором периоде запрыгнув на скамейку соперника.

Кузнецов выезжал из зоны атаки, когда понял, что на площадке находятся шесть полевых игроков “Кэпиталз”. Он попытался покинуть лёд, запрыгнув на ближайшую скамейку, но игроки “Пингвинз” вытолкали его обратно.

К несчастью для него, все усилия пропали даром, и “Кэпиталз” были наказаны двухминутном штрафом. Впрочем, момент все равно оценил капитан “Питтсбурга” Сидни Кросби.

“Умный ход, – сказал после матча Кросби. – Стоит отдать ему должное. Если у тебя нет возможности заехать на свою скамейку, почему бы не попробовать чужую”.

Позднее Кузнецов забил гол, но “Пингвинз” все равно выиграли со счётом 4:3.

To try and avoid a too many men on the ice penalty, Evgeny Kuznetsov tried to hide in the Penguin bench. 😂😂😂 pic.twitter.com/FQneyyKPBW

— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) February 2, 2020