Филип Задина

Детройт внес форварда Филипа Задину в список травмированных игроков.

Ранее сообщалось,что он пропустит от 2 до 3 недель с травмой нижней части тела.

I believe this is the play that caused Zadina's injury. Takes a shot to the right ankle – he's in some distress at the end of the clip.2-3 week timeline makes me think it's more than a bruise. Possibly a hairline fracture in his right ankle. #LGRW pic.twitter.com/TNSJWE1Nju

— Ryan Hana (@RyanHanaWWP) February 2, 2020