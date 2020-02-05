“Бостон” – “Ванкувер” (4:0): четвертая подряд победа “Брюинз”

Туукка Раск

25 сэйвов Туукки Раска позволили “Бостону” (32-10-12) продлить победную серию до четырёх матчей. В этом сезоне финский вратарь дома не проиграл ни одного раза в основное время (11-0-6). Его 17-матчевая результативная серия с начала сезона стала повторением рекорда “Бостона” в исполнении Жиля Жильбера (16-0 при одной ничьей) в начале чемпионата 1973-74.

Голом и передачей у “Бостона” отметился Чарли Койл, а Чарли Макэвой сделал две передачи. “Брюинз” занимают первое место в Атлантическом дивизионе, на пять очков опережая “Тампу”.

“Ванкувер” (30-19-5) потерпел поражение в основное время впервые за семь игр (5-1-1). В воротах “Кэнакс” сыграл Якоб Маркстрем, отразивший 38 бросков. “Ванкувер” занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе, на три очка опережая “Эдмонтон”.

“Ванкувер” не реализовал ни одного из трёх шансов в большинстве, “Бостон” использовал одну возможность из шести.