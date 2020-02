Нью-Йорк Айлендерс вызвал Беллоуза из АХЛ

Киффер Беллоуз

Нью-Йорк Айлендерс вызвал форварда Киффера Беллоуза из клуба АХЛ Бриджпорт.

TRANSACTION: Kieffer Bellows (F) has been recalled by the @NYIslanders for the first time in his career. pic.twitter.com/PWiYUvAJMt

— Bridgeport Sound Tigers (@TheSoundTigers) February 3, 2020