“Кингз” обменяли Кэмпбелла и Клиффорда в “Лифс”

Джек Кэмпбелл

В среду “Лос-Анджелес Кингз” обменяли голкипера Джека Кэмпбелла и форварда Кайла Клиффорда в “Торонто Мэйпл Лифс” на Тревора Мура, а также право выбора в третьих раундах драфтов 2020 и 2021 годов.

The @MapleLeafs have acquired goaltender Jack Campbell and forward Kyle Clifford from the Los Angeles Kings in exchange for forward Trevor Moore, Columbus’ third round pick in the 2020 NHL Draft and a conditional third round pick in 2021. #LeafsForever — Leafs PR (@LeafsPR) February 6, 2020

Основной вратарь “Торонто” Фредерик Андерсен получил травму шеи, а запасной Майкл Хатчинсон проиграл десять матчей из 14, в том числе в среду против “Нью-Йорк Рейнджерс” – 3:5.

Перед тем, как в СМИ появилась информация об этой сделке, тренера “Торонто” Шелдона Кифа спросили, будет ли Хатчинсон играть против “Анахайм Дакс” в пятницу. В субботу “Мэйпл Лифс” встречаются с “Монреаль Канадиенс”.

“Рано об этом говорить, – ответил Киф. – Мы ждем новостей о состоянии здоровья Фреда и по некоторым другим вопросам. Нам надо посмотреть, какова будет ситуация завтра. Тогда мы лучше будем представлять себе общую картину”.

Хатчинсон выиграл три матча подряд с 21 декабря по 4 января, а затем проиграл четыре из пяти. На счету Андерсена в нынешнем чемпионате 24 победы и 15 поражений (24-9-6). В среднем за игру он пропускает 2,87 шайбы (КН) и парирует 91% бросков (ОБ). Андерсен травмировался в понедельник в первом периоде матча против “Флорида Пэнтерз”, в котором “Мэйпл Лифс” потерпели поражение – 3:5. При этом после двух периодов “Торонто” вел в счете 3:1. В среду запасным у Хатчинсона был 26-летний Казимир Каскисуо, сыгравший всего один матч в НХЛ.

“На данный момент мне нечего сообщить вам о Фредди, – сказал Киф. – Что касается (Хатчинсона), думаю, что вся команда должна защищать ворота. Нам нужно, чтобы он надежнее играл, когда мы допускаем ошибки. При этом наша команда должна лучше обороняться”.

В этом сезоне на счету 28-летнего Кэмпбелла восемь побед, десять поражений в основное время и два в дополнительное: КН – 2,85, ОБ – 90%. В составе “Кингз” голкипер провел в общей сложности 57 матчей (49 в качестве первого номера): 20-25-5, КН – 2,58, ОБ – 91,6%. Кэмпбелл был выбран “Даллас Старз” в первом раунде драфта 2010 года под 11-м номером, но сыграл за эту команду всего один раз.

29-летний нападающий Клиффорд набрал 14 (6+8) очков и 45 штрафных минут в 53 матчах нынешнего чемпионата. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе “Кингз” (2012 и 2014 годы). Всего за этот клуб он сыграл 660 матчей, заработав в них 129 (60+69) баллов за результативность и 819 минут штрафа.

В 23 играх нынешнего сезона 24-летний форвард Мур записал на свой счет пять (3+2) очков. В НХЛ он дебютировал в прошлом году, приняв участие в 25 матчах, в которых набрал восемь (2+6) баллов за результативность.

“Лос-Анджелес” получит выбор в третьем раунде драфта 2020 года, который первоначально принадлежал “Коламбус Блю Джекетс”, а “Торонто” приобрел его у “Оттава Сенаторз”. Выбор в третьем раунде драфта 2021 года будет условным. “Кингз” также будут выплачивать половину заработной платы Клиффорда.

The Maple Leafs have acquired goaltender Jack Campbell and forward Kyle Clifford from Los Angeles in exchange for forward Trevor Moore, Columbus’ third round pick in the 2020 NHL Draft and a conditional third round pick in 2021. #LeafsForeverDetails >> https://t.co/peoWyjl2ix pic.twitter.com/sPng9u1Zpn — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 6, 2020