“Кингз” обменяли Кэмпбелла и Клиффорда в “Лифс”

Джек Кэмпбелл

В среду “Лос-Анджелес Кингз” обменяли голкипера Джека Кэмпбелла и форварда Кайла Клиффорда в “Торонто Мэйпл Лифс” на Тревора Мура, а также право выбора в третьих раундах драфтов 2020 и 2021 годов.

The @MapleLeafs have acquired goaltender Jack Campbell and forward Kyle Clifford from the Los Angeles Kings in exchange for forward Trevor Moore, Columbus’ third round pick in the 2020 NHL Draft and a conditional third round pick in 2021. #LeafsForever

— Leafs PR (@LeafsPR) February 6, 2020