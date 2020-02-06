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Хоккей

“Кингз” обменяли Кэмпбелла и Клиффорда в “Лифс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Джек Кэмпбелл

В среду “Лос-Анджелес Кингз” обменяли голкипера Джека Кэмпбелла и форварда Кайла Клиффорда в “Торонто Мэйпл Лифс” на Тревора Мура, а также право выбора в третьих раундах драфтов 2020 и 2021 годов.

Основной вратарь “Торонто” Фредерик Андерсен получил травму шеи, а запасной Майкл Хатчинсон проиграл десять матчей из 14, в том числе в среду против “Нью-Йорк Рейнджерс” – 3:5.

Перед тем, как в СМИ появилась информация об этой сделке, тренера “Торонто” Шелдона Кифа спросили, будет ли Хатчинсон играть против “Анахайм Дакс” в пятницу. В субботу “Мэйпл Лифс” встречаются с “Монреаль Канадиенс”.

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“Рано об этом говорить, – ответил Киф. – Мы ждем новостей о состоянии здоровья Фреда и по некоторым другим вопросам. Нам надо посмотреть, какова будет ситуация завтра. Тогда мы лучше будем представлять себе общую картину”.

Хатчинсон выиграл три матча подряд с 21 декабря по 4 января, а затем проиграл четыре из пяти. На счету Андерсена в нынешнем чемпионате 24 победы и 15 поражений (24-9-6). В среднем за игру он пропускает 2,87 шайбы (КН) и парирует 91% бросков (ОБ). Андерсен травмировался в понедельник в первом периоде матча против “Флорида Пэнтерз”, в котором “Мэйпл Лифс” потерпели поражение – 3:5. При этом после двух периодов “Торонто” вел в счете 3:1. В среду запасным у Хатчинсона был 26-летний Казимир Каскисуо, сыгравший всего один матч в НХЛ.

“На данный момент мне нечего сообщить вам о Фредди, – сказал Киф. – Что касается (Хатчинсона), думаю, что вся команда должна защищать ворота. Нам нужно, чтобы он надежнее играл, когда мы допускаем ошибки. При этом наша команда должна лучше обороняться”.

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В этом сезоне на счету 28-летнего Кэмпбелла восемь побед, десять поражений в основное время и два в дополнительное: КН – 2,85, ОБ – 90%. В составе “Кингз” голкипер провел в общей сложности 57 матчей (49 в качестве первого номера): 20-25-5, КН – 2,58, ОБ – 91,6%. Кэмпбелл был выбран “Даллас Старз” в первом раунде драфта 2010 года под 11-м номером, но сыграл за эту команду всего один раз.

29-летний нападающий Клиффорд набрал 14 (6+8) очков и 45 штрафных минут в 53 матчах нынешнего чемпионата. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе “Кингз” (2012 и 2014 годы). Всего за этот клуб он сыграл 660 матчей, заработав в них 129 (60+69) баллов за результативность и 819 минут штрафа.

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В 23 играх нынешнего сезона 24-летний форвард Мур записал на свой счет пять (3+2) очков. В НХЛ он дебютировал в прошлом году, приняв участие в 25 матчах, в которых набрал восемь (2+6) баллов за результативность.

“Лос-Анджелес” получит выбор в третьем раунде драфта 2020 года, который первоначально принадлежал “Коламбус Блю Джекетс”, а “Торонто” приобрел его у “Оттава Сенаторз”. Выбор в третьем раунде драфта 2021 года будет условным. “Кингз” также будут выплачивать половину заработной платы Клиффорда.

Источник: nhl.ru
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