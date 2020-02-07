Обзор первого игрового дня на олимпийском квалификационном турнире в Казахстане (видео)

Сегодня, 6 февраля, в Нур-Султане стартовал олимпийский квалификационный турнир. В рамках первого игрового дня сборная Польши разгромила команду из Нидерландов, а хозяева турнира обыграли украинскую команду.

Польша – Нидерданды (3:0, 4:0, 0:1)

Украина – Казахстан 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

На данный момент турнирная таблица квалификационного олимпийского турнира в группе Н выглядит таким образом:

Напомним, что завтра, 7 февраля, команды проведут еще по одному матчу – в 11:00 сборная Украины встретится с поляками, а Казахстан в 15:30 сыграет против сборной Нидерландов.

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