Матчи регулярного чемпионата 7 февраря 2020 года (онлайн)

Зак Паризе

Расписание матчей 7 февраля (время московское):

“Коламбус Блю Джекетс” – “Детройт Ред Уингз” (03:00)

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Баффало Сэйбрз” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Анахайм Дакс” (03:00)

“Даллас Старз” – “Миннесота Уайлд” (04:30)

“Коламбус” – “Детройт” (03:00): удачная серия “Блю Джекетс”

“Коламбус” (29-16-9) во вторник обыграл “Флориду” (1:0 ОТ) и продлил серию без поражений в основное время до девяти матчей (8-0-1). Тогда голкипер команды Элвис Мерзликин сделал 32 сэйва, одержал седьмую личную победу подряд и оформил четвертый шатаут в дебютном сезоне.

“Коламбус” занимает четвертое место в Столичном дивизионе и отстает на одно очко от идущих впереди “Айлендерс”. При этом “Нью-Йорк” провел на два матча меньше. Примечательно, что “Блю Джекетс” набрали очки в 17 последних встречах, когда играли против команд Восточной конференции (13-0-4).

“Мы хотим попасть в плей-офф, – говорит Мерзликин. – Это наша цель, и мы просто хотим оторваться от команд, которые находятся ниже нас в таблице”.

“Детройт” (13-38-4) в четверг обыграл “Баффало” (4:3 Б) и одержал первую победу за 10 матчей (1-8-1). Дилан Ларкин забил два гола в основное время и еще раз отличился в серии буллитов.

“Очень приятно было зайти в раздевалку, увидеть улыбки и послушать немного музыки, – сказал Ларкин после долгожданной победы. – Еще у нас был сегодня парень, дебютировавший в НХЛ (защитник Густав Линдстрем), который сыграл отлично. Бернье тоже спас в концовке, проведя еще одну надёжную игру. Сегодня была одержана командная победа, все чувствуют себя отлично. Надо это продолжать”.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В обоих очных матчах сильнее был “Коламбус” (5:4 и 5:3).

“Торонто” – “Анахайм” (03:00): “Мэйпл Лифс” в печали

В среду “Торонто” (28-19-7) проиграл “Рейнджерс” (3:5) и потерпел второе подряд поражение. “Мэйпл Лифс” на одно очко отстают от “Флориды” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона, а также на два очка от “Филадельфии”, которая занимает место второй “уайлд-кард” Восточной конференции.

“Мы на два очка отстаем от зоны плей-офф, – прокомментировал ситуацию генеральный менеджер “Лифс” Кайл Дубас. – Команды, которые находятся выше нас, имеют в запасе несколько матчей. Положение никак не назовешь удачным, но зато у ребят есть возможность сделать шаг вперед в развитии. Меня это вдохновляет, а не пугает. Для нас это потрясающий шанс, если мы отнесемся к ситуации правильно”.

В матче против “Нью-Йорка” дублем у “Торонто” отметился Остон Мэттьюз, вышедший на второе место в споре лучших снайперов лиги. На его счету 39 голов – на один меньше, чем у Александра Овечкина (“Вашингтон”), и на один больше, чем у Давида Пастрняка (“Бостон”).

“Думаю, начало матча было неплохим, – сказал Мэттьюз про поединок с “Рейнджерс”. – Но нас в который раз подводят какие-то необъяснимые провалы по ходу матча. Как будто мы отключаемся на какое-то время. Мы явно не демонстрируем свой максимум”.

В среду “Лифс” выменяли из “Лос-Анджелеса” голкипера Джека Кэмпбелла и форварда Кайла Клиффорда на нападающего Тревора Мура и выборы в третьих раундах драфтов 2020 и 2021 годов. Не исключено, что Кэмпбелл дебютирует за “Торонто” уже в пятницу и заменит в воротах Майкла Хатчинсона. Основной голкипер “Лифс” Фредерик Андерсен, травмировавший шею, в четверг провел индивидуальное занятие и, как ожидается, может вернуться в строй в субботу в гостевом поединке с “Монреалем”.

“Торонто” завершал матч против “Нью-Йорка” без получившего травму защитника Коди Сеси. По словам Дубаса, Сеси выбыл на “некоторое время” и будет помещен в список травмированных.

“Анахайм” (22-26-6) в четверг уступил “Монреалю” (2:3 ОТ) и не смог продлить победную серию до трех игр (2-0-1) в начале своего пятиматчевого турне. При этом в последних восьми встречах “Дакс” сыграли 5-2-1. С 50 очками команда занимает предпоследнее место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 10 баллов.

“Рейнджерс” – “Баффало” (03:00): “Нью-Йорк” не сдается

“Рейнджерс” (26-22-4) в среду обыграли “Торонто” (5:3) и одержали третью победу в четырех матчах. В последних 11 встречах “Нью-Йорк” выиграл семь раз и сейчас занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на девять очков.

В поединке с “Лифс” в сумме семь баллов у “Рейнджерс” набрали партнеры по звену Мика Зибанежад (1+1), Крис Крайдер (1+1) и Павел Бучневич (1+2). Крайдер, пропустивший до этого одну игру (в понедельник против “Далласа” – 3:5) из-за травмы нижней части тела, забил 19-й гол в сезоне и седьмой за последние 10 матчей. В 11 предыдущих поединках он набрал 12 (7+5) очков, у Зибанежада – 14 (5+9) баллов в 14 последних встречах.

“Он является важной частью команды, нашим лидером, – сказал Зибанежад о Крайдере. – Посмотрите на два матча – с ним и без него, и почувствуйте разницу”.

Ворота “Нью-Йорка” в матче с “Лифс” защищал Игорь Шестеркин, который сделал 27 сэйвов и одержал четвертую победу в пяти матчах в НХЛ. Он стал вторым вратарем в истории клуба, заработавшим четыре победы в первых пяти встречах в лиге (после Кэма Тэлбота), а также первым, кто сделал это в статусе новичка. Ожидается, что в пятницу он уступит место в воротах соотечественнику Александру Георгиеву.

“Баффало” (23-23-8) в четверг уступил “Детройту” (3:4 Б) и потерпел второе поражение подряд, а также пятое в шести матчах (1-4-1). В воротах” Сэйбрз” сыграл проводивший первый стартовый поединок в НХЛ Юнас Юханссон, отразивший 18 бросков. Ожидается, что в пятницу он уступит место Картеру Хаттону. Кроме того, “Сэйбрз” ждут возвращения защитника Расмуса Далина, пропустившего два поединка из-за травмы верхней части тела.

В прошлом сезоне “Баффало” выиграл только 16 из своих последних 57 игр и в восьмой раз подряд остался без плей-офф. В нынешнем сезоне ситуация в какой-то мере повторяется. “Сэйбрз” начали регулярный чемпионат 9-2-1, но затем сыграли 14-21-7. Сейчас “Баффало” занимает 13-е место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 11 очков.

В нынешнем сезоне команды встречались однажды, “Рейнджерс” победили со счетом 6:2. Всего в последних восьми очных поединках “Нью-Йорк” обыграл “Баффало” семь раз.

“Даллас” – “Миннесота” (04:30): реванш для “Старз”

Команды сыграют друг с другом в четвертый раз в сезоне. В первых двух встречах они одержали по одной домашней победе, а вот в третьей встрече с “Далласом” случился конфуз. “Старз” уступили в гостях “Уайлд” со счетом 0:7 и сразу после этого ушли на перерыв перед “Звездным уикендом”.

После паузы “Даллас” (30-18-5) одержал три победы в пяти матчах (3-1-1). В каждой из этих встреч “Старз” забрасывали не менее трех шайб. Во вторник “Даллас” уступил “Айлендерс” (3:4 ОТ) и закончил трехматчевое турне 2-0-1.

“Можно сидеть здесь и говорить о том, что пять очков из шести – это здорово, но нам не нравится, что мы потеряли один балл, – сказал главный тренер “Старз” Рик Боунесс. – Мы не смогли перебороть самих себя в третьем матче за четыре дня. У нас был шанс взять шесть очков из шести возможных, и нас расстраивает тот факт, что мы этого не сделали”.

С 65 очками “Даллас” занимает третье место в Центральном дивизионе и на один балл отстает от идущего вторым “Колорадо”, у которого есть игра в запасе. “Уайлд” идут на седьмом месте и отстают от зоны плей-офф на четыре очка при двух играх в запасе перед “Калгари”, который занимает место второй “уайлд-кард”. Но между “Уайлд” и “Флэймз” также находятся “Чикаго”, “Виннипег” и “Нэшвилл”. В четверг “Миннесота” (25-22-6) обыграла “Ванкувер” (4:2) и одержала вторую победу подряд, а также третью в четырех матчах.

