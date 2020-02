“Ванкувер” – “Чикаго” (3:0): “Кэнакс” поздравили Сединов

Капитаны Ванкувера

“Ванкувер” не подвел легенд Даниэля (№22) и Хенрика (№33) Сединов, свитера которых после часовой предматчевой церемонии были подняты под своды арены. Главным героем встречи стал вратарь Якоб Маркстрем, отразивший все 49 бросков (повторение личного рекорда) и оформивший второй шатаут в сезоне.

A Viking Clap to salute the Sedins? Oh heck yes. 👏 pic.twitter.com/3ayNfBf0aU

— Vancouver #Canucks (@Canucks) February 13, 2020