“Ванкувер” – “Чикаго” (3:0): “Кэнакс” поздравили Сединов

Капитаны Ванкувера

“Ванкувер” не подвел легенд Даниэля (№22) и Хенрика (№33) Сединов, свитера которых после часовой предматчевой церемонии были подняты под своды арены. Главным героем встречи стал вратарь Якоб Маркстрем, отразивший все 49 бросков (повторение личного рекорда) и оформивший второй шатаут в сезоне.

A Viking Clap to salute the Sedins? Oh heck yes. 👏 pic.twitter.com/3ayNfBf0aU — Vancouver #Canucks (@Canucks) February 13, 2020

“Ванкувер” (32-31-5) одержал вторую победу подряд после серии из четырех поражений и укрепился на первом месте Тихоокеанского дивизиона. “Кэнакс” на три очка опережают “Эдмонтон”, который провел на две встречи меньше.

Нападающий “Кэнакс” Брэндон Саттер забил в пустые ворота и сделал две передачи – на голы Бо Хорвата и Адама Годетта.

“Чикаго” (25-24-8) потерпел пятое подряд поражение (0-3-2) и остался в шести очках от зоны плей-офф. Вратарь “Блэкхокс” Кори Кроуфорд сделал 17 сэйвов. “Чикаго” перебросал соперника со счетом 49-20, а по опасным моментам превзошел 32-15.

В третьем периоде нападающий гостей Зак Смит не играл из-за повреждения левой руки.

Forever Immortalized #Sedins pic.twitter.com/ojfpnF5nks — sandhu (@sandhu_37) February 13, 2020