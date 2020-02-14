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Хоккей

Херсонские учащиеся школы-интерната впервые побывали на большом хоккее

Николай ПисаревНет комментариев
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13 февраля по приглашению фан-клуба хоккейной команды «Днепр» учащиеся херсонской специализированной общеобразовательной школы-интерната 1-3 ступени побывали на игре «Днепра» и «Ледяных Волков» в ледовой арене «Фаворит». В этой школе – единственном областном учреждении для детей с проблемами слуха – учатся 102 ребёнка, большинство из которых из районов.

Как рассказала завуч по учебной работе Школы-интерната Марьяна Мартынюк, дети впервые на большом хоккее, их переполняют эмоции, атмосфера трибун и игра очень понравились.

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Знакомство детей с хоккейным клубом и болельщиками «Днепра» произошло год назад, когда хоккеисты приезжали в учебное заведение поздравить детей с новогодними праздниками. Дружба продолжилась – детей пригласили на игру.

Источник: сайт http://fakti.ks.ua

Источник: uhl.ua
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