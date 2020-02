Здено Хара

Защитник Бостона Здено Хара оштрафован лигой на 5000 долларов за удар клюшкой форварда Монреаля Брендана Галлахера.

#NHLBruins Zdeno Chara cross-checks #Habs Brendan Gallagher in the face. Cross checking to CharaRoughing to Gallagher pic.twitter.com/HavudhmhUJ

— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 13, 2020