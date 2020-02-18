“Колорадо” – “Тампа-Бэй” (3:4 ОТ): гол Кучерова, травма Рантанена

Кучеров забивает Францоузу

Гол Никиты Кучерова в овертайме принес “Тампе” (40-15-5) 11-ю победу подряд, что стало ее новым клубным рекордом. А российский форвард набрал очки в 14-й игре подряд, что также является его лучшим результатом в карьере.

1️⃣1️⃣ STRAIGHT WINS! ⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡That's a franchise record for the @TBLightning! pic.twitter.com/WtiKMauJDW — NHL (@NHL) February 18, 2020

Также у “Лайтнинг” по шайбе забросили Стивен Стэмкос, Кэмерон Гонс и Алекс Киллорн, а вратарь Кертис Макэлинни сделал 24 сэйва.

Команды с лучшей разницей шайб при игре в полных составах pic.twitter.com/VhwRa6Pk0W — NHL.RU (@nhlru) February 18, 2020

“Мы сегодня играли не лучшим образом, но все равно победили, – сказал Кучеров. – Нам нужно прибавить во многих аспектах, потому что впереди нас ждут встречи со многими хорошими командами”.

“Колорадо” (33-18-7) потерпел третье поражение подряд, но на расстояние одного очка приблизился к “Далласу” и “Сент-Луису”, которые делят первое место Центрального дивизиона. Но главный итог матча для “Эвеланш” – травма форварда Микко Рантанена, который после столкновения с защитником “Тампы” Эриком Чернаком врезался в борт. В результате он пропустит от шести до восьми недель.

Тройка лучших бомбардиров за 3 последние сезона pic.twitter.com/rx7Lm6aGIq — NHL.RU (@nhlru) February 18, 2020

“Колорадо” уже играл без травмированных форвардов Назима Кадри, Колина Уилсона и Мэтта Калверта, а также вратаря Филиппа Грубауэра. Голом и передачей сегодня у “Эвеланш” отметился Нэйтан Маккиннон, а Валерий Ничушкин сравнял счет на 13-й минуте третьего периода и помог команде набрать один турнирный балл.