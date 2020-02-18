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Хоккей

“Колорадо” – “Тампа-Бэй” (3:4 ОТ): гол Кучерова, травма Рантанена

Николай ПисаревНет комментариев
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Кучеров забивает Францоузу

Гол Никиты Кучерова в овертайме принес “Тампе” (40-15-5) 11-ю победу подряд, что стало ее новым клубным рекордом. А российский форвард набрал очки в 14-й игре подряд, что также является его лучшим результатом в карьере.

Также у “Лайтнинг” по шайбе забросили Стивен Стэмкос, Кэмерон Гонс и Алекс Киллорн, а вратарь Кертис Макэлинни сделал 24 сэйва.

“Мы сегодня играли не лучшим образом, но все равно победили, – сказал Кучеров. – Нам нужно прибавить во многих аспектах, потому что впереди нас ждут встречи со многими хорошими командами”.

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“Колорадо” (33-18-7) потерпел третье поражение подряд, но на расстояние одного очка приблизился к “Далласу” и “Сент-Луису”, которые делят первое место Центрального дивизиона. Но главный итог матча для “Эвеланш” – травма форварда Микко Рантанена, который после столкновения с защитником “Тампы” Эриком Чернаком врезался в борт. В результате он пропустит от шести до восьми недель.

“Колорадо” уже играл без травмированных форвардов Назима Кадри, Колина Уилсона и Мэтта Калверта, а также вратаря Филиппа Грубауэра. Голом и передачей сегодня у “Эвеланш” отметился Нэйтан Маккиннон, а Валерий Ничушкин сравнял счет на 13-й минуте третьего периода и помог команде набрать один турнирный балл.

Источник: nhl.ru
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