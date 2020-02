Оттава забрала из Флориды Хаврилюка

Джейс Хаврилюк

Оттава забрала с вэйвера у Флориды форварда Джейси Хаврилюка.

Forward Jayce Hawryluk has been claimed off waivers by @Senators.

Защитник [l]Марк Боровицки[/l] выбыл минимум на неделю с травмой голеностопа.

Mark Borowiecki will be out indefinitely for the Senators because of a lower-body injury.https://t.co/ElGZKO5btv

— NHL.com (@NHLdotcom) February 14, 2020