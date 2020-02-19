«Донбасс 2008» принял участие в международном турнире в Пинске

Согласно регламенту турнира, по итогам трех матчей команда Максима Качмара попала в группу D, в которой развернулась борьба за 5-8 места турнира. Соперниками дончан стали «Пинские Ястребы», «Пираньи» и «Олимп-2011».
Таким образом, «Донбасс 2008» занял итоговое пятое место на турнире, став самой результативной командой второго этапа – 16 заброшенных шайб при 5 пропущенных. У победителя соревнований – команды «Пардаугава» из Риги – в активе 10 заброшенных и 6 пропущенных. Лучшими игроками матчей в составе «Донбасса» были признаны Егор Васильев, Никита Шнурко, Владислав Онищенко, Даниил Хазах и Михаил Гудков.
Денис Ройко стал лучшим игроком «Донбасса 2008» на турнире, а Владимир Шелегеда признан лучшим защитником.