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Хоккей

«Донбасс 2008» принял участие в международном турнире в Пинске

Николай ПисаревНет комментариев
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С 14 по 16 февраля в Пинске состоялись матчи Международного турнира по хоккею с шайбой «Полесские надежды» среди команд спортсменов 2008 года рождения.

Школу ХК «Донбасс» представляла команда «Донбасс 2008» под руководством Максима Качмара.

Состав участников:

Группа А:
«Пинские Ястребы», Пинск
«Пардаугава», Рига
«Пираньи», Минск
«Динамо», Береза

Группа B:
«Олимп-2011», Лунинец
«BHC 37», Рига
«Донбасс 2008», Донецк
ДЮСШ Ивацевичи

Результаты матчей «Донбасса 2008» в группе B:

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«Донбасс 2008» – Ивацевичи 1:6 (0:3, 0:0, 1:3)
«Олимп-2011» – «Донбасс 2008» 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
«BHC 37» – «Донбасс 2008» 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Согласно регламенту турнира, по итогам трех матчей команда Максима Качмара попала в группу D, в которой развернулась борьба за 5-8 места турнира. Соперниками дончан стали «Пинские Ястребы», «Пираньи» и «Олимп-2011».

«Пираньи» – «Донбасс 2008» 2:2 (0:1, 0:1, 2:0)
«Пинские Ястребы» – «Донбасс 2008» 2:9 (1:3, 0:4, 1:2)

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Таким образом, «Донбасс 2008» занял итоговое пятое место на турнире, став самой результативной командой второго этапа – 16 заброшенных шайб при 5 пропущенных. У победителя соревнований – команды «Пардаугава» из Риги – в активе 10 заброшенных и 6 пропущенных. Лучшими игроками матчей в составе «Донбасса» были признаны Егор Васильев, Никита Шнурко, Владислав Онищенко, Даниил Хазах и Михаил Гудков.

Денис Ройко стал лучшим игроком «Донбасса 2008» на турнире, а Владимир Шелегеда признан лучшим защитником.

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Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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