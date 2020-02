Оскар Клефбом

Защитник Эдмонтона Оскар Клефбом пропустит 2-3 недели с травмой плеча.

For @TheOilersRig: The #Oilers have lost top defenseman Oscar Klefbom for 2-3 weeks with a shoulder injury.Read:https://t.co/ooCEJOWCV7 #yeg #LetsGoOilers

— Alex Thomas (@Alex_Thomas14) February 18, 2020