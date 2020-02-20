Руслан Борисенко: «Не хватило концентрации и внимания – есть над чем работать»

Главный тренер «Ледяных Волков» Руслан Борисенко прокомментировал исход очного противостояния против «Донбасса» (2:10):

— По началу была хорошая игра. Ребята старались, выполняли тактику и установку на матч. Поэтому получилось сыграть хорошо в начале матча и забить первыми. А потом перестроилисьна непонятную для нас игру и посыпались.



— Может после игры с «Белым Барсом» победа каким-то образом раскрепостила ребят?

— Нет, раскрепощения не было. Наоборот, игра с «Белым Барсом» нам помогла, так как в начале первого периода ребята вышли уверенно. А потом сбились и ушли от того как начинали.

Следующий свой поединок «Волки» сыграют на выезде, 22 февраля. Их соперником будут хоккеисты харьковского МХК «Динамо». Начало встречи в 13:50.