Торонто обменялся с Оттавой игроками.

Форвард Макс Вероно был обменен из Сенаторз за форварда Аарона Лучука и условное право выбора на драфте НХЛ 2021 года в шестом раунде.

OTT trades Max Veronneau (F) to TOR for Aaron Luchuk (F) and a conditional 6th round pick in 2021.

