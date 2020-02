Джозеф Бландизи

Питтсбург Пингвинз выменял форвардов Райли Барбера и Фила Вароуна из Монреаля Канадиенс на форвардов Джозефа Бландизи и Джейка Луччини.

The Penguins have acquired forwards Riley Barber and Phil Varone from the Montreal Canadiens in exchange for Joseph Blandisi and Jake Lucchini.Barber and Varone will report to the @WBSPenguins.Details: https://t.co/Vg08QMW2Ws pic.twitter.com/BvZf9xE6jw

— Pittsburgh Penguins (@penguins) February 20, 2020