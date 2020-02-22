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Хоккей

Дмитрий Пидгурский: «Двоякие впечатления от игры»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный наставник херсонского «Днепра» Дмитрий Пидгурский прокомментировал исход очного противостояния в матче против «Донбасса» (1:3).

«Полигры команда билась, полигры не билась. Буду разбираться, потому что после того настроя, который был с «Кременчуком», сегодняшний настрой – вообще не устроил. Так нельзя! Надо быть стабильными, надо на каждую игру выходить и биться от начала и до конца.


В какой форме команда перед плей-офф? В физической – прекрасно, в моральной – сейчас я пойду, поговорю, думаю, тоже будет нормально».

Свой следующий поединок «Днепр» проведет на выезде, сыграв против «Ледяных Волков», 27 февраля. Начало матча в 17:15.

Читайте также:  «Кременчук» – «Донбасс»: кто одержит победу?

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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