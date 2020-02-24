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“Лос-Анджелес” – “Эдмонтон” (2:4): красивое возвращение Макдэвида

Николай ПисаревНет комментариев
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид вернулся в состав “Эдмонтона” после шести пропущенных матчей, забил гол и сделал две передачи и помог “Ойлерз” (33-22-7) подняться на второе место Тихоокеанского дивизиона, на одно очко опередив “Ванкувер”. Одним голом у гостей отметился Леон Драйзайтль, набравший 98-е очко в сезоне. Вратарь “Эдмонтона” Майк Смит сделал 21 сэйв.

В составе “Лос-Анджелеса” (22-35-6) по голу забили Анже Копитар и Дастин Браун, а Адриан Кемпе сделал две передачи. В воротах “Кингз” сыграл Кэлвин Петерсен, сделавший 27 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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