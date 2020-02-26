“Каролина” вызвала двух вратарей из АХЛ

Голкипер “Каролины” Алекс Неделькович

В воскресенье “Каролина Харрикейнз” вызвала из АХЛ вратарей Алекса Недельковича и Антона Форсберга.

Голкиперы Джеймс Раймер и Петр Мразек травмировались в субботнем матче против “Торонто Мэйпл Лифс”, в котором “Харрикейнз” одержали победу со счетом 6:3. Раймер получил повреждение в первом периоде, столкнувшись со своим же защитником Джейкобом Славиным, которого толкнул нападающий “Торонто” Зак Хаймэн. Мразек был вынужден покинуть площадку во втором периоде после того, как он вышел далеко из ворот, чтобы остановить шайбу, и в него врезался форвард “Мэйпл Лифс” Кайл Клиффорд.

Тренер “Каролины” Род Бриндамор сообщил, что Раймеру придется пропустить “определенное время”. Пока нет никаких новостей о состоянии здоровья Мразека.

Раймер отразил один бросок в матче, сыграв чуть больше шести минут, а Мразек справился с 14 бросками из 15. “Каролина” доигрывала матч с 42-летним третьим голкипером Дэвидом Эйрсом. Он парировал восемь бросков из десяти и записал на свой счет победу в первом матче НХЛ.

Неделькович сыграл 28 матчей в АХЛ в этом сезоне: 15-10-2, КН (среднее количество пропущенных шайб за встречу) – 2,51, ОБ (процент отраженных бросков) – 90,5%, четыре игры на ноль. Форсберг провел на один матч меньше: 15-9-2, КН – 2,95, ОБ – 90,5%.

Следующий матч “Каролины” (34-20-6) состоится во вторник (среду, 03:00 мск) против “Даллас Старз”. Сейчас команда борется за седьмое место в Восточной конференции с “Нью-Йорк Айлендерс” и “Коламбус Блю Джекетс”.

На счету Раймера в нынешнем чемпионате 25 матчей (23 в качестве основного вратаря): 14-6-2, КН – 2,66, ОБ – 91,4%, три игры на ноль. Мразек играл чаще: 39 матчей (37 в качестве основного голкипера), 20-16-2, КН – 2,71, ОБ – 90,4%, три игры на ноль.