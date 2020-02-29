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Грин выбыл на три-четыре недели

Николай ПисаревНет комментариев
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Майк Грин

Защитник “Эдмонтон Ойлерз” Майк Грин потянул боковые связки колена и выбыл на три-четыре недели.

Хоккеист получил травму в матче против “Вегас Голден Найтс”, который состоялся в среду и завершился поражением “Ойлерз” со счетом 0:3. Грин проводил вторую игру за “Эдмонтон” после обмена из “Детройт Ред Уингз”. Его обменяли в понедельник на нападающего Кайла Бродзяка и условный выбор в четвертом раунде драфта 2020 или 2021 годов.

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В 48 играх нынешнего чемпионата в составе “Детройта” Грин набрал 11 (3+8) очков и ни одного за две игры в “Эдмонтоне”.

Всего на счету Грина 880 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 501 (150+351) очко, а также 37 (10+27) баллов в 76 поединках розыгрыша Кубка Стэнли. Его два раза включали в первый состав сборной “Всех звезд НХЛ” в 2009 и 2010 годах. Тогда же он становился финалистом в голосовании на приз Норриса (лучший защитник).

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В субботу (воскресенье, 06:00 мск) “Ойлерз” (33-23-8) принимают дома “Виннипег Джетс”. “Эдмонтон” делит с “Ванкувер Кэнакс” второе место в Тихоокеанском дивизионе, на четыре очка отстав от “Вегас Голден Найтс”.

Источник: nhl.ru
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