Женская сборная уступила Исландии и вылетела в Дивизион III

В ДивизионеIIB в крайнем матче чемпионата женская сборная Украины сошлась со сборной командой Исландии. В этом поединке существенно чувствовалась разница в классе команд, что отобразилось и на табло.
И хоть в первом периоде украинская команда достойно сопротивлялась, закончив первые 20 минут встречи с нулями на табло, то провальная вторая двадцатиминутка матча отняла у украинок шанс закрепиться в Дивизионе.
Всего во втором и третьем периоде украинская команда пропустила 7 шайб, так и не сумев ответить голов в ворота хозяйки чемпионата.