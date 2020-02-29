Женская сборная уступила Исландии и вылетела в Дивизион III

В ДивизионеIIB в крайнем матче чемпионата женская сборная Украины сошлась со сборной командой Исландии. В этом поединке существенно чувствовалась разница в классе команд, что отобразилось и на табло.

И хоть в первом периоде украинская команда достойно сопротивлялась, закончив первые 20 минут встречи с нулями на табло, то провальная вторая двадцатиминутка матча отняла у украинок шанс закрепиться в Дивизионе.

Всего во втором и третьем периоде украинская команда пропустила 7 шайб, так и не сумев ответить голов в ворота хозяйки чемпионата.

Таким образом, женская сборная Украины, проиграв все 5 поединков на чемпионате мира в Дивизионе IIB, вновь опустились в Дивизион III.

Украина – Исландия 0:7 (0:0, 0:5, 0:2)

Вратари: Козачук – Хелгудоттир

Броски: 55 – 10



