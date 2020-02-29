Матчи регулярного чемпионата 29 февраря 2020 года (онлайн)

Бобби Райан

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Расписание матчей 29 февраля (время московское):

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Бостон Брюинз” (21:00)

“Лос-Анджелес Кингз” – “Нью-Джерси Девилз” (00:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Калгари Флэймз” (00:00)

“Флорида Пэнтерз” – “Чикаго Блэкхокс” (02:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Каролина Харрикейнз” (03:00)

“Нэшвилл Предаторз” – “Колорадо Эвеланш” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Детройт Ред Уингз” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Ванкувер Кэнакс” (03:00)

“Аризона Койотиз” – “Баффало Сэйбрз” (04:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Даллас Старз” (04:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Виннипег Джетс” (06:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Питтсбург Пингвинз” (06:30)

“Сан-Хосе” – “Питтсбург” (06:30): череда неудач “Пингвинз”

“Питтсбург” (37-20-6) в пятницу проиграл “Анахайму” (2:3), потерпел пятое поражение подряд и уступил “Филадельфии” второе место Столичного дивизиона. В последний раз у “Пингвинз” была такая серия неудач с 29 декабря 2011 года по 11 января 2012-го, когда они проиграли шесть раз кряду. За время неудачного отрезка “Питтсбург” уступил соперникам с общим счетом 8:19. В субботу команда завершит четырехматчевое турне.

“Мы должны быть вместе и вместе находить решения, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – И это то, что мы будем делать. Мы должны взять себя в руки и вернуться в борьбу. В субботу вечером у нас будет еще одна возможность”.

“Сан-Хосе” (27-33-4) в четверг одержал волевую победу над “Нью-Джерси” (3:2 ОТ) и выиграл впервые за шесть матчей. Решающий гол в том поединке на первой минуте овертайма забил капитан “Шаркс” Логан Кутюр, проводивший свою вторую игру после того, как пропустил семь недель из-за перелома лодыжки. От зоны плей-офф “Сан-Хосе” отстает на 14 очков.

“Тампа-Бэй” – “Калгари” (00:00): спад “Лайтнинг”

“Тампа” (40-19-5) в четверг уступила “Чикаго” (3:5), потерпела четвертое поражение подряд (все в основное время) после рекордной победной серии из 11 встреч и уже на семь очков отстала от “Бостона” в борьбе за лидерство в Атлантическом дивизионе. В четверг “Лайтнинг” впервые в сезоне уступили в основное время в матче, в котором вели в счете после двух периодов (28-1-4). Никита Кучеров в том поединке забил гол и отдал передачу, продлив результативную серию до 18 игр. По ходу нее он набрал 29 (14+15) очков. На своем льду в этом сезоне “Тампа” сыграла 20-9-2.

В составе “Тампы” в четверг из-за травм отсутствовали нападающие Стивен Стэмкос и Патрик Марун, а также форвард Блейк Коулман, у которого родился ребенок. В пятницу Стэмкос пропустил тренировку. Кроме того, на занятии отсутствовал Виктор Хедман.

“Флэймз” (33-25-7) в четверг уступили “Нэшвиллу” (3:4 ОТ) и не смогли одержать третью победу подряд. В их составе в том матче самым результативным стал нападающий Микаэль Бэклунд, набравший 3 (1+2) очка. В пяти последних встречах на его счету 10 (5+5) баллов. “Калгари” в предыдущих 10 встречах сыграл 6-3-1 и занимает место первой “уайлд-кард” Западной конференции. После 10 пропущенных матчей из-за травмы в состав “Флэймз” в четверг вернулся капитан Марк Джиордано.

“Айлендерс” – “Бостон” (21:00): “Брюинз” делают отрыв

“Бостон” (40-13-12) в четверг обыграл “Даллас” (4:3), одержал первую победу за три матча и упрочил лидерство в борьбе за Президентский кубок. Ближайшего конкурента – “Сент-Луис” – команда опережает на шесть баллов. При этом “Брюинз”, которые в последних 15 матчах сыграли 12-3-0, на семь очков оторвались от “Тампы” в борьбе за первое место в Атлантическом дивизионе. Но у “Лайтнинг” есть игра в запасе.

В поединке против “Старз” Давид Пастрняк забросил 46-ю шайбу в сезоне. В споре лучших снайперов лиги он на два гола опережает Остона Мэттьюза из “Торонто” и на три – капитана “Вашингтона” Александра Овечкина. В четверг Крис Вагнер не смог закончить встречу из-за травмы верхней части тела, в субботу он не сыграет, а его статус “со дня на день”. Место в воротах “Бостона” займет Туукка Раск.

“Нью-Йорк” (35-20-8) в четверг уступил “Сент-Луису” (2:3 ОТ) и проиграл во втором матче подряд, но при этом продлил очковую серию до четырех поединков (2-0-2). “Айлендерс”, которые в последних восьми встречах сыграли 2-4-2, продолжают занимать место первой “уайлд-кард” Восточной конференции, на два очка опережая “Коламбус”. На своем льду в предыдущих семи матчах “Нью-Йорк” не потерпел ни одного поражения в основное время (5-0-2). Жан-Габриэль Пажо после обмена из “Оттавы” отличился за “Айлендерс” в двух играх подряд.

Примечательно, что “Нью-Йорк” не может обыграть “Бостон” на своем льду со 2 ноября 2013 года (0-8-1). За это время “Айлендерс” были переиграны соперником с общим счетом 15:38. В нынешнем сезоне команды встречались дважды и одержали по одной гостевой победе.

“Лос-Анджелес” – “Нью-Джерси” (00:00): серия Гусева

“Нью-Джерси” (25-27-11) в четверг уступил “Сан-Хосе” (2:3 ОТ) и не смог продлить победную серию до четырех поединков, но при этом набрал очки в четвертом матче подряд (3-0-1). Никита Гусев в поединке с “Шаркс” забил 12-й гол в сезоне и набрал очки в четвертой игре подряд. Ворота команды впервые с 12-14 октября во втором матче кряду защищал Кори Шнайдер, но в субботу он уступит место Маккензи Блэквуду. “Девилз” в последних 15 встречах сыграли 8-3-4 и отстают от зоны плей-офф на 15 очков.

“Лос-Анджелес” (23-35-6) в среду обыграл “Питтсбург” (2:1) и одержал вторую победу за четыре матча (2-1-1). В последних семи поединках “Кингз” сыграли 4-2-1 и идут последними в Западной конференции. В предыдущем очном матче “Лос-Анджелес” уступил “Нью-Джерси” со счетом 0:3.

“Флорида” – “Чикаго” (02:00): “Пэнтерз” отстают

“Пантерз” (33-25-6) в четверг уступили прямому конкуренту “Лифс” (3:5), потерпели третье поражение в четырех встречах и на четыре очка отстали от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона и путевку в плей-офф. При этом по ходу встречи “Флорида” вела 3:1. В последних 13 матчах команда сыграла 4-8-1.

“У нас было хорошее начало, но мы не смогли удержать лидерство, – сказал после поражения вратарь “Пэнтерз” Сергей Бобровский, сделавший 24 сэйва. – Мы пропустили необязательные и простые голы. Сегодня была важная игра для нас и для них, и, к сожалению, результат вышел не в нашу пользу”.

Доминик Кубалик в четверг оформил первый в карьере хет-трик и помог “Чикаго” обыграть “Тампу” (5:2) в регулярке в основное время впервые с 13 декабря 2009 года. “Блэкхокс” (28-28-8) в том матче уступали к пятой минуте третьего периода со счетом 0:2, но затем забили пять раз подряд и одержали первую победу за три встречи. “Чикаго” на восемь очков отстает от зоны плей-офф на Западе, а Кубалик с 29 голами является лучшим снайпером в команде и среди всех новичков НХЛ.

В субботу тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль во второй раз в сезоне сыграет против бывшего клуба. В первом очном матче 21 января “Пантерз” в гостях обыграли “Чикаго” со счетом 4:3.

“Оттава” – “Детройт” (03:00): битва аутсайдеров

В четверг в игре с “Ванкувером” (5:2) нападающий “Оттавы” Бобби Райан оформил свой первый хет-трик с 29 декабря 2014 года и помог “Сенаторз” (22-31-12) одержать первую победу за пять матчей (1-3-1). Нападающий проводил свой второй поединок и первый в Оттаве после того, как прошел курс лечения от алкогольной зависимости и вернулся в состав команды. До этого он не играл с 20 ноября.

“Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз оформил хет-трик, – сказал Райан. – Я не знал, чего ждать от сегодняшнего матча. Я просто надеялся сделать шаг вперед в рамках своей игры. Я знал, что Оттава – это братство, а прием будет хорошим. Мне становилось все труднее сдерживать эмоции на протяжении всей игры. Это было невероятно. Фанаты поддержали меня, спасибо им всем. У нас осталось 17 игр. И я просто хочу закончить сезон как можно лучше, внести свой вклад и помочь этим парням завершить регулярный чемпионат на хорошей ноте”.

“Детройт” (15-47-4) в четверг крупно проиграл “Миннесоте” (1:7) и потерпел четвертое поражение подряд, уступив на данном отрезке соперникам с общим счетом 5:19. “Ред Уингз” проиграли восемь раз в последних девяти встречах, а их общая разница шайб в чемпионате составляет минус-119. Второй с конца по этому показателю идет “Оттава” (минус-47).

Вратарь “Ред Уингз” Джимми Ховард в четверг пропустил пять шайб с 17 бросков и в середине второго периода был заменен на Джонатана Бернье. Ховард проиграл в 20-й раз подряд (0-18-2). Последняя его победа случилась 29 октября в поединке с “Эдмонтоном” (3:1). Хуже нынешней серии Ховарда только череда неудач вратаря “Девилз” Кори Шнайдера, который с 29 декабря 2017 года по 14 февраля 2019-го потерпел 21 поражение кряду (0-17-4).

В нынешнем сезоне команды встречались трижды. В первых двух встречах сильнее была “Оттава” (5:2 и 4:3), но в последнем матче “Детройт” взял верх в серии буллитов (3:2).

“Торонто” – “Ванкувер” (03:00): “Лифс” отрываются от “Пантерз”

“Торонто” в четверг смог одержать волевую победу над “Флоридой” (5:3) и на четыре очка оторвался от “Пантерз” в борьбе за третье место в Атлантическом дивизионе. “Лифс” выиграли три раза в последних четырех встречах. Уильям Нюландер в четверг забил решающий гол, который стал для него седьмым победным в сезоне.

“Ванкувер” (34-23-6) в четверг уступил “Оттаве” (2:5), проиграл впервые за три матча и упустил шанс приблизиться к “Вегасу” в борьбе за первое место в Тихоокеанском дивизионе. “Кэнакс” в последних семи встречах сыграли 4-2-1 и сейчас делят вторую строчку с “Эдмонтоном”, отставая от “Голден Найтс” на шесть очков. Одну из шайб “Ванкувера” в четверг забросил нападающий Тайлер Тоффоли, который отличился за “Кэнакс” в третьей игре подряд после обмена из “Лос-Анджелеса”. Защитник Куинн Хьюз в том матче сделал 43-ю передачу в сезоне и по этому показателю побил клубный рекорд для новичков, который принадлежал Дэйлу Тэллону (сезон 1970-71).

В нынешнем сезоне команды встречались 10 декабря в Ванкувере. Тогда гости победили со счетом 4:1.

“Сент-Луис” – “Даллас” (04:00): победная серия “Блюз”

“Сент-Луис” (38-17-10) в четверг одержал волевую победу над “Айлендерс” (3:2 ОТ) и выиграл в шестой раз подряд. С 86 очками “Блюз” продолжают лидировать в Центральном дивизионе и Западной конференции, на три балла опережая “Колорадо” и на шесть – “Старз”.

“Даллас” (37-21-6) в четверг уступил “Бостону” (3:4), не смог продлить победную серию до трех матчей и остался на третьем месте в Центральном дивизионе. В поединке против “Брюинз” “Старз” впервые за девять гостевых матчей проиграли в основное время (6-1-2). В предыдущем очном матче “Даллас” 21 февраля проиграл “Сент-Луису” со счетом 1:5. В нынешнем сезоне на выезде “Старз” сыграли 18-11-4. “Блюз” в свою очередь на своем льду сыграли 22-6-5. В этом сезоне они трижды победили “Даллас” в четырех очных встречах (3-0-1).

“Мы собираемся извлечь из этого уроки, – сказал капитан “Старз” Джейми Бенн перед новым матчем с “Блюз”. – Мы знаем, как “Сент-Луис” играл в прошлый раз. У них хорошая команда, и нам нужно правильно сыграть против них. На кону стоят два важных очка”.

“Эдмонтон” – “Виннипег” (06:00): команды ведут борьбу за плей-офф

В четверг Коннор Хеллебак (33-27-6) отразил все 34 броска, оформил пятый шатаут в сезоне и помог “Виннипегу” взять реванш у “Вашингтона” (3:0). “Джетс” в том матче впервые за 10 поединков забили первыми, одержали первую победу за четыре встречи (1-2-1) и сейчас делят с “Нэшвиллом” место второй “уайлд-кард” Западной конференции. При этом у “Предаторз” есть три игры в запасе.

В первом периоде матча в четверг “Виннипег” потерял нападающего Патрика Лайне, которому в ногу прилетела шайба. По словам тренера “Джетс” Пола Мориса, форвард избежал перелома и сможет сыграть против “Ойлерз”.

“Эдмонтон” (33-23-8) делит с “Ванкувером” второе место в Тихоокеанском дивизионе, на шесть очков отстав от “Вегаса”. В среду “Ойлерз” уступили “Голден Найтс” (0:3), в четвертый раз за последние 13 матчей забив один или меньше гола. Нападающий Леон Драйзайтль с 99 очками продолжает лидировать в споре бомбардиров.

Андреас Атанасиу, в понедельник обменянный из “Детройта”, в среду получил травму нижней части тела и не смог закончить встречу. Как сообщается, повреждение оказалось не очень серьезным, и форвард сможет вернуться на лед в ближайшее время. В отличие от другого в недавнем прошлом игрока “Ред Уингз” Майка Грина. Защитник в матче с “Вегасом” потянул боковые связки колена и выбыл на три-четыре недели.

В субботу в состав “Эдмонтона” могут вернуться целый ряд игроков. В пятницу защитник Крис Расселл, а также нападающие Джеймс Нил и Кайлер Ямамото провели тренировку вместе с командой. Форвард Зак Кассиан отбыл семиматчевую дисквалификацию и тоже готов вернуться в состав. Без него “Ойлерз” сыграли 3-2-2.

“Аризона” – “Баффало” (04:00): “Койотиз” отстают

“Аризона” (31-27-8) последний матч проводила еще во вторник, когда уступила “Флориде” (1:2) и потерпела третье поражение в четырех встречах. В воротах “Койотиз” в том матче впервые с 19 декабря сыграл Дарси Кемпер, лечившийся от травмы нижней части тела. С 70 очками “Аризона” занимает 11-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на два очка. После встречи с “Баффало” команда отправится в трехматчевое турне по Канаде.

“Баффало” (29-27-8) в пятницу уступил “Вегасу” (2:4), потерпел второе поражение подряд и остался в 10 очках от зоны плей-офф. Голом в дебютном матче “Сэйбрз” отметился Доминик Кахун, в понедельник обменянный из “Питтсбурга”.

“Нэшвилл” – “Колорадо” (03:00): победная серия “Эвеланш”

“Колорадо” (38-18-7) в пятницу обыграл “Каролину” (3:2), одержал пятую победу подряд и на расстояние трех очков приблизился к лидеру Центрального дивизиона и Западной конференции “Сент-Луису”. У “Эвеланш” при этом остаются два матча в запасе. “Колорадо” выиграл семь гостевых поединков подряд и в случае победы в субботу может побить клубный рекорд. Ожидается, что в воротах матч начнет Майкл Хатчинсон, в понедельник обменянный из “Торонто”.

“Нэшвилл” (32-23-8) в четверг взял верх над “Флэймз” (4:3 ОТ), выиграл в третий раз подряд и до одного очка сократил отставание от “Калгари” в борьбе за место первой “уайлд-кард” Западной конференции. При этом у “Предаторз” есть две встречи в запасе. Главным героем матча в четверг стал нападающий “Нэшвилла” Микаэль Гранлунд, который сначала сравнял счет в матче за 0,1 секунды до сирены, а затем забил победный гол в овертайме. В субботу в ворота “Предаторз” после трех пропущенных матчей может вернуться Пекка Ринне.

В нынешнем сезоне команды встречались 7 ноября. Тогда “Колорадо” одержал домашнюю победу со счетом 9:4.

“Монреаль” – “Каролина” (03:00): спад “Харрикейнз”

“Каролина” (35-24-4) в пятницу уступила “Колорадо” (2:3), потерпела третье поражение в четырех матчах и осталась в двух очках от зоны плей-офф. Ворота команды защищал Антон Форсберг, проводивший первый матч в старте в НХЛ с 26 марта 2018 года. В числе травмированных у “Ураганов” продолжают оставаться вратари Петр Мразек (сотрясение мозга) и Джеймс Раймер (нижняя часть тела).

На выезде “Харрикейнз” одержали две победы подряд и выиграли четыре последних гостевых поединка из пяти. В субботу они начнут шестиматчевое турне. Себастьян Ахо в пятницу сделал две передачи и продлил результативную серию до 14 матчей, а вот очковая серия Андрея Свечникова прервалась на 11 встречах.

“Монреаль” (29-28-9) в четверг проиграл “Рейнджерс” (2:5) и потерпел седьмое поражение в девяти встречах (2-5-2). В том матче из-за травмы лодыжки у “Канадиенс”, которые на девять очков отстают от зоны плей-офф, отсутствовал форвард Джонатан Друэн. “Монреаль” проиграл “Каролине” в восьми предыдущих очных матчах из девяти. В том числе дважды по ходу нынешнего сезона.