Джэйкоб Миддлтон

Защитник Сан-Хосе Джэйкоб Миддлтон выбыл до конца сезона с травмой нижней части тела.

The Sharks hope Jacob Middleton won't miss the rest of the season with a lower body injury https://t.co/YCjx5ZqbP0 pic.twitter.com/jVZ4kWKbT4

— Sharks on NBCS (@NBCSSharks) March 3, 2020