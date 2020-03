Доминик Симон

Форвард Питтсбурга Доминик Симон выбыл на несколько недель с травмой верхней части тела.

Dominik Simon is week-to-week with an upper-body injury. Dumoulin and Marino are game-time decisions for tomorrow. Bjugstad skated with full contact today but has been ruled out for tomorrow.

— Mike DeFabo (@MikeDeFabo) March 2, 2020