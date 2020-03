Арчибальд подписал контракт с “Ойлерз”

Джош Арчибальд

Нападающий Джош Арчибальд в пятницу подписал двухлетний контракт с “Эдмонтон Ойлерз”.

The #LetsGoOilers signed 27 y/o F Josh Archibald to 2 Yr $1.5M Cap Hit Deal per @TSNRyanRishaug. Was on 1 yr $1M after not qualified by #ARI & was pending UFA-12G 20P in 59GP-36.5% GF, 44.8% DFF, 44.6% Corsi-Rep'd by @SBartlettHockey @BartlettHockey https://t.co/lx8014zGhy

— PuckPedia (@PuckPedia) March 6, 2020