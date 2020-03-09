Джош Арчибальд

Нападающий Джош Арчибальд в пятницу подписал двухлетний контракт с “Эдмонтон Ойлерз”.

The #LetsGoOilers signed 27 y/o F Josh Archibald to 2 Yr $1.5M Cap Hit Deal per @TSNRyanRishaug. Was on 1 yr $1M after not qualified by #ARI & was pending UFA-12G 20P in 59GP-36.5% GF, 44.8% DFF, 44.6% Corsi-Rep'd by @SBartlettHockey @BartlettHockey https://t.co/lx8014zGhy — PuckPedia (@PuckPedia) March 6, 2020

27-летний форвард набрал 20 (12+8) очков в 59 матчах чемпионата. Он лидирует в команде среди нападающих со 160 силовыми приемами. 1 июля он мог стать неограниченно свободным агентом.

Арчибальд подписал контракт с “Ойлерз” 16 июля 2019 года на правах свободного агента. В 180 матчах регулярных сезонов в составе “Ойлерз”, “Аризона Койотиз” и “Питтсбург Пингвинз” он набрал 56 (32+24) очков.

В четырех играх плей-офф Кубка Стэнли Арчибальд очков не набрал. Эти встречи были проведены в составе “Пингвинз” в 2017 году, когда они завоевали Кубок Стэнли.