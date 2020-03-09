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Хоккей

Арчибальд подписал контракт с “Ойлерз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Джош Арчибальд

Нападающий Джош Арчибальд в пятницу подписал двухлетний контракт с “Эдмонтон Ойлерз”.

27-летний форвард набрал 20 (12+8) очков в 59 матчах чемпионата. Он лидирует в команде среди нападающих со 160 силовыми приемами. 1 июля он мог стать неограниченно свободным агентом.

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Арчибальд подписал контракт с “Ойлерз” 16 июля 2019 года на правах свободного агента. В 180 матчах регулярных сезонов в составе “Ойлерз”, “Аризона Койотиз” и “Питтсбург Пингвинз” он набрал 56 (32+24) очков.

В четырех играх плей-офф Кубка Стэнли Арчибальд очков не набрал. Эти встречи были проведены в составе “Пингвинз” в 2017 году, когда они завоевали Кубок Стэнли.

Источник: nhl.ru
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