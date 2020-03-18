Жена Малкина – о коронавирусе в США: очень многие обломались, как болельщики, так и игроки

Анна Кастерова

Жена нападающего “Питтсбурга” Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала про обстановку в США, сложившуюся из-за пандемии коронавируса.

«В штате Пенсильвания уже около 100 заражённых. В Питтсбурге, в частности. В команде «пингвинов» тишина. Отменили общие тренировки и собрания, но игроков не распускают. Все формально находятся в распоряжении команды.

Такое странное ощущение без хоккея. Тем более сейчас, в разгар самой борьбы за плей-офф. Думаю, очень многие обломались, как болельщики и зрители, естественно, так и игроки, которые проводят свой хороший сезон. У меня даже нет предположений, как сезон-2019/2020 может завершиться.

В Майами обстановка не лучше. Закрыты почти все школы, детсады, общественные спорт-залы. Полки в магазинах опустели так же, как и улицы. Привычное «майамское» оживление превратилось в тревожное спокойствие. Ежедневные митинги по безопасности только повышают градус давления на психику.

Сегодня при входе в детский центр у нас с Никитой померили температуру и пульс. Ещё неделю назад видела «вот это вот всё» в новостях и думала: бедные люди. А сейчас «это» здесь, за дверью. Очень сложно спрогнозировать, где именно в Америке будет более безопасно. Наверное, где теплее, учитывая что covid-19 боится высоких температур. Говорят, самый пик наступит через две недели. Поехала за витаминами», — написала Кастерова на своей странице в «Инстаграме».