Брэндон Биро

Баффало подписал контракт начального уровня с форвардом Брэндоном Биро на два года.

22-летний Биро играл за команду Универститета Пенсильвании и являлся незадрафтованным свободным агентом.

The Sabres have agreed to terms with forward Brandon Biro on a two-year, entry-level contract. pic.twitter.com/nh1U7Vohxo

— Sabres PR (@SabresPR) March 18, 2020