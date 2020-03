Ник Вольф

Бостон подписал однолетний контракт начального уровня с 23-летним защитником Ником Вольфом.

Вольф являлся свободным агентом из команды Университета Миннесота-Дулут.

Jeremy Swayman and Nick Wolff each signed an entry-level contract with the Bruins. Swayman, a 21-year-old goalie, signed a three-year contract; Wolff, a 23-year-old defenseman, signed a one-year contract. https://t.co/ohZHVLP4dJ

— NHL.com (@NHLdotcom) March 18, 2020