Игорь Мережко: «Нам сказали, что сезон окончен, и все разъехались по своим родным городам»



Фото: ХК «Хумо»

Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в мире фактически все виды спорта ушли на паузу или вовсе закончили свои чемпионаты. Взяли паузу и в чемпионате ВХЛпрямо в разгар четвертьфинальных серий плей-офф.

В четвертьфинале плей-офф в одной из пар за место в 1/2 соревнований сражался ташкентский «Хумо», в составе которого выступает украинский защитник Игорь Мережко. Хоккеист пообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о дебютном сезоне «Хумо» в ВХЛ, предыдущих сезонах в Канаде, а также о том, насколько в Ташкенте полюбили хоккей.

—Сейчас в ВХЛ остановили розыгрыш плей-офф до 10-го апреля, и руководство«Хумо» приняло решение распустить игроков по по домам. В случае, если после 10-го апреля чемпионат все-таки возобновят, ты вернёшься в Ташкент?

—Нам сказали, что сезон окончен, и все разъехались по своим родным городам, отдыхают. Было бы очень глупо продолжать чемпионат, когда в мире такое происходит.

—Как поддерживаешь форму, находясь дома?



—Сложно как-то поддерживать форму, когда все закрыто.Иногда бегаю, но это больше от скуки, чем для поддержания формы (улыбается).

—Последние матчи 1/4 вы играли не на своей домашней арене, а в Воскресенске, да еще и при пустых трибунах. Как это повлияло на вашу игру?



—Да, игры вне дома, вне родной арены, повлияли и на команду, и на результат. Это из-за того, что по ходу чемпионата всем противникам всегда было тяжело играть, когда в Ташкенте собиралось более 7 000 зрителей. Они тебя гонят вперёд, и мы играли на все 150%.

— В связи с угрозой распространения эпидемии, какие еще меры в лиге применялись относительно здоровья игроков и сотрудников клуба?



—Не могу сказать, что применялись какие-то особенные меры.

— Какая вообще атмосфера была в команде и внутри чемпионата, в принципе?



—Атмосфера в команде была вообще очень крутая. Хоть«Хумо»и новая команда, а все игроки, по сути, приехали из разных клубов, но общий язык все нашли очень быстро. Поэтому чемпионат для нас прошёл очень быстро и весело, так чтогрустно, что этот сезон закончился.

—Теперь немного о самом хоккее. В 1/8 плей-офф«Хумо»выиграл у«Тороса», сыграв все 7 матчей. Какой была эта серия для твоей команды?



—Эта серия началась не так гладко, как мы этого хотели. Мызнали, чтовыиграем все домашние игры в серии, и нам оставалось хотя бы раз обыгратьсоперника на выезде,что и случилось в последней игре.

— До паузы в чемпионате вы уже сыграли 4 матча 1/4 финала против«Звезды», добыв только одну победу. Из-за чего это вышло?



—На первые две игры со«Звездой» все приехали в хорошем состоянии, сыграв два хороших матча. Дальше мы думали, что вернемсяв Ташкент, но в это время уже закрыли границу в Узбекистан, где у всех остались семьи – родные, жены и дети.

Посудите сами, как играть в такой обстановке? В такой момент ты уже не думаешь об игре, а думаешь, как забрать своих родных. Вот поэтому мы и провалили последние две игры в четвертьфинале. Я думаю, что если бы серия переехала в Ташкент, то«Звезде» было бы не так легко в этой серии.

—Для«Хумо» – это дебютный сезон в ВХЛ. Если подводить промежуточный итог, то каким был этот сезон для ташкентской команды?



—Я считаю, что дебютный сезон для команды прошёл хорошо. Видно было, что с каждой игрой команда играла все лучше и лучше.

Самое главное, что мы выполнили свою задачу, которую перед нами поставили в начале сезона.

—Даже несмотря на то, что команда была создана только в этом сезоне, на вашей домашней арене всегда были полные трибуны, и к тому же вы смогли побить рекорд посещаемости ВХЛ (7267 болельщиков). Как тебе вообще поддержка на трибунах? В городе сильно любят хоккей?



— Да, заполнялась арена неплохо и за это большое спасибо людям, которые работают в офисе. Они отличноделали своё дело -на каждой игре у нас было шоу, а это всегда привлекает болельщика.

Болельщикам вообще отдельное огромное спасибо. Всегда очень приятно, когда за командупереживают, как за свою семью. Я думаю, что город только начинает жить хоккеем, и в дальнейшем в Ташкенте все будет отлично.

—Легко принял решение поехать в Ташкент? Как вышло, что ты попал в ВХЛ?



—Ну конечно, это решение мне далось не легко. Тогда еще даже не было ясно, будет ли вообще команда. Но я посмотрел на игроков, которых уже взяли, и понял, что собирается довольно-таки хороший коллектив, который может показать хороший результат в этой лиге. К тому же особо предложений, которые были бы для меня подходящими, не было. Вот так я и оказался в ВХЛ.

—До этого ты 4 сезона отыграл в канадской WHL. Какая разница чувствовалась в стиле игры, когда ты приехал в ВХЛ?



—Разница в этих лигах есть, так как в Канаде играют в более открытый хоккей – все игроки хотят забивать. В ВХЛ, в основном, все откатываются, боятся ошибиться и пропустить.

Плюс разница еще в том, что в Канаде всегда полные трибуны на матчах, а в ВХЛ бывает приезжаешь, а там 50 человек сидит, и потом думаешь, от куда эмоции брать на игру. Только это, наверное, и стало трудностью в начале, а так почти сразу вкатился.

Напомним, что ранее с пресс-службой УХЛ пообщался капитан белорусского«Могилева» Максим Слыш, который рассказал о, до сих пор продолжающемся, чемпионате Беларуси и обстановке внутри чемпионата.