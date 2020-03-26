Видео техничного обманного финта от лидера «Белого Барса»

Во время вынужденной остановки чемпионата Украинской хоккейной лиги— Пари-Матчпресс-служба УХЛ предлагает всем болельщикам украинского хоккея вспомнить самые яркие моменты сезона 2019/20. Мы покажем вамсамые памятные матчи, зрелищные драки и невероятные шайбы, а также восстановим в памяти самые важные события истории УХЛ и, выступающих в чемпионате, клубов.

В домашнем матче«Белого Барса» против«Донбасса» отличной техникой и красивой шайбой отметился лидер белоцерковцев Роман Благой. Форвард получил пас в нейтральной зоне, обманным маневром обвел защитника и голкипера дончан, отправив шайбу уже под вратарской клюшкой Алексея Трифонова.

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