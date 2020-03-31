Брэди Ткачук: «У болевших игроков «Оттавы» все хорошо»

Нападающий Брэди Ткачук сказал, что два игрока «Оттавы», сдавшие положительный тест на коронавирус, чувствуют себя хорошо.

— Ребята чувствуют себя хорошо. У нас сплочённый коллектив, поэтому мы всегда находимся в контакте друг с другом. Нас всех беспокоило их состояние, и эти новости на всех повлияли





Скажу от своего лица и от лица всей команды, что мы скучаем по «Оттаве»и тому, чтобы чувствовать себя частью нашего сообщества. Все семьи скучают по хоккею. Но сейчас самое главное – оставаться в безопасности, следовать правилам соблюдения социальной дистанции и мыть руки. Я благодарен всем врачам и медицинскому персоналу, которые сражаются с вирусом и жертвуют очень многим. Мы думаем о них и всех, кого затронула эта ситуация. Наши молитвы с ними всеми.



В мире происходит настоящее сумасшествие. Поэтому шанс провести время с семьей… В течение сезона такое удается не очень часто, поэтому с этой точки зрения я получаю удовольствие. И в то же время мы все беспокоимся за тех, кого затронула болезнь.

Мэттью тоже здесь, поэтому я занят с ним и своей младшей сестрой.Внизу у нас есть велотренажер Peloton, которым мы достаточно много занимаемся. Также мы играем в баскетбол и другие игры. В это время года я к такому не привык, мы пытаемся выжать максимум из ситуации и оставаться настолько активными, насколько возможно.

Источник: сайт НХЛ