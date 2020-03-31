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Хоккей

Рене Фазель: «Окончательное решение будет в конце апреля»

Николай ПисаревНет комментариев
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Глава Международной федерации хоккеяРене Фазельсказал, что судьба чемпионата мира 2021 решится не раньше апреля. Отметим, что Элитный дивизион в 2021 году должны приниматьБеларусь и Латвия.

— Мы находимся в контакте с оргкомитетами всех ближайших пяти чемпионатов мира, спрашиваем, как они видят нынешнюю ситуацию, связанную с возможным переносом турниров на один год. Отложить чемпионаты мира на год сложно – возникают проблемы со страховкой. На данный момент все выглядит так, что чемпионат мира следующего года пройдет в Беларуси и Латвии, окончательное решение будет в конце апреля.

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В конце апреля мы будем знать больше, когда проводить конгресс – в конце мая или июня.

Отметим, что в этом году из-за распространения пандемии коронавируса в мире Международная федерация хоккея отменила все весенние чемпионаты мира, в том числе и с участием украинских сборных.

Источник:belarushockey.com

Источник: uhl.ua
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