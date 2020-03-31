Ткачак: у болевших игроков “Оттавы” все хорошо

Семья Ткачак

Нападающий Брэйди Ткачак сказал, что два игрока “Оттава Сенаторз”, сдавшие положительный тест на коронавирус, чувствуют себя хорошо.

Форвард “Сенаторз” сообщил об этом в понедельник во время одного из двух видеозвонков, организованных НХЛ. Это был 18-й день после того, как лига 12 марта поставила сезон на паузу из-за распространения коронавируса.

“Ребята чувствуют себя хорошо, – сказал Ткачак. – У нас сплочённый коллектив, поэтому мы всегда находимся в контакте друг с другом. Нас всех беспокоило их состояние, и эти новости на всех повлияли”.

Один из игроков “Оттавы” сдал положительный тест на коронавирус 17 марта, второй – 21 марта. Клуб не сообщает их имена.

7 марта “Сенаторз” сыграли в гостях с “Сан-Хосе Шаркс”, 10 марта с “Анахайм Дакс” и 11 марта с “Лос-Анджелес Кингз”.