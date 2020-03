Зак Уайтклауд

Вегас подписал новый контракт на два года с защитником клуба Заком Уайтклаудом.

The Golden Knights signed Zach Whitecloud to a 2-year extension at $725k AAV this morning.The term "student of the game" is cliche and is used far too often in sports, but Whitecloud really exemplifies it.My story on @TheAthleticNHL-https://t.co/2QMxsd7RbH pic.twitter.com/Qfs4YMI0JV

— Jesse Granger (@JesseGranger_) March 22, 2020