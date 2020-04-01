Двадцать второй выпуск программы «Ледниковый период» от телеканала XSPORT

Информационный партнер Украинской хоккейной лигителеканалXSPORTподготовил очередной выпуск программы«Ледниковый период», в которой собраны самые яркие моменты минувшей хоккейной недели в условиях карантина.

В двадцать втором выпуске программы поговорим о таком:

—Исторические моменты ХК«Донбасс»;

—Интервью Дмитрия Даниленко и его мастер-класс по катанию на роликах;

—Единственный в мире белорусский хоккей.

Новый выпуск программы «Ледниковый период» (№22) В этом выпуске о таком:

✔ Исторические моменты ХК «Донбасс»;

✔… Опубликовано Украинская Хоккейная ЛигаВторник, 31 марта 2020 г.

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