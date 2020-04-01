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Двадцать второй выпуск программы «Ледниковый период» от телеканала XSPORT

Николай ПисаревНет комментариев
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Информационный партнер Украинской хоккейной лигителеканалXSPORTподготовил очередной выпуск программы«Ледниковый период», в которой собраны самые яркие моменты минувшей хоккейной недели в условиях карантина.

В двадцать втором выпуске программы поговорим о таком:

—Исторические моменты ХК«Донбасс»;
—Интервью Дмитрия Даниленко и его мастер-класс по катанию на роликах;
—Единственный в мире белорусский хоккей.

Новый выпуск программы «Ледниковый период» (№22)

В этом выпуске о таком:
✔ Исторические моменты ХК «Донбасс»;
✔…

Опубликовано Украинская Хоккейная ЛигаВторник, 31 марта 2020 г.

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Источник: uhl.ua
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