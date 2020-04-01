Филадельфия подписала контракт с думая проспектами

ГлавнаяХоккейФиладельфия подписала контракт с думая проспектамиХоккейФиладельфия подписала контракт с думая проспектамиНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Апр. 01, 2020 в 21:180Share1 Уэйд Эллисон Филадельфия подписала контракты начального уровня с форвардами Уэйдом Эллисоном (22 года,драфт 2016 (2/52)-Университет Западный Мичиган) и Тайлером Лечински (22 года,драфт 2016 (6/169)-Университет Штат Огайо). Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:пять + один = Вам может понравиться Хоккей Словацкие клубы протестуют против определения чемпиона по итогам “регулярки”01.04.2020Читать большеХоккей Яркие красавицы, четвертьфинальные серии, коронавирус и приостановка чемпионата: топ-10 новостей марта01.04.20202Читать большеХоккей Пьетранджело: у Баумистера все в порядке01.04.2020Читать большеХоккей Александр Савицкий: «Моральная потеря очень сильная, ведь игры плей-офф обещали быть очень интересными»01.04.2020Читать большеХоккей НХЛ во второй раз продлила срок самоизоляции игроков01.04.2020Читать большеХоккей Смотрите четвёртый матч финала чемпионата Беларуси в прямом эфире телеканала XSPORT01.04.20206Читать большеХоккей Раск готов к продлению контракта с “Бостоном”01.04.20202Читать большеХоккей Двадцать второй выпуск программы «Ледниковый период» от телеканала XSPORT01.04.2020Читать большеХоккей Макдэвид — лучший нападающий НХЛ по мнению игроков01.04.2020Читать большеХоккей Минская «Юность» в овертайме обыграла «Шахтер» и повела в финальной серии чемпионата Беларуси31.03.20205Читать большеРекомендуем посмотретьФутболЭкс-игрок сборной Украины – о том, как живет в оккупированном Крыму01.04.2020ФутболСтепаненко отказывается уходить из “Шахтера”28.03.2020ТеннисЯстремская встретится с экс-первой ракеткой мира13.08.2019БоксВ автокатастрофе под Киевом погиб известный украинский боксер17.03.2020БоксЛомаченко призвал рисовать кресты на дверях29.03.2020ТеннисЯстремская – Флипкенс. Обзор матча25.02.2020ТеннисСвитолина – Говорцова. Обзор матча06.03.2020БоксУсик отказался сдать финальный бой чемпионата мира23.03.2020ТеннисСвитолина – Фернандес. Обзор матча07.03.2020ХоккейЖена Малкина – о коронавирусе в США: очень многие обломались, как болельщики, так и игроки18.03.2020