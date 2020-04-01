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Хоккей

Филадельфия подписала контракт с думая проспектами

Николай ПисаревНет комментариев
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Уэйд Эллисон

Филадельфия подписала контракты начального уровня с форвардами Уэйдом Эллисоном (22 года,драфт 2016 (2/52)-Университет Западный Мичиган) и Тайлером Лечински (22 года,драфт 2016 (6/169)-Университет Штат Огайо).

Источник: nhl.ru
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