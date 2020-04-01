Яркие красавицы, четвертьфинальные серии, коронавирус и приостановка чемпионата: топ-10 новостей марта

И хоть мартовские хоккейные события были омрачены и большинство стран были вынуждены досрочно остановить или завершить национальные чемпионаты, тем не менее, пресс-служба Украинской хоккейной лиги подготовила яркий материал, в котором отмечены все топовые события, успевшие произойти за первый весенний месяц.

Первое место в топе мартовских новостей можно смело отдать новость о частичке тепла и красоты, подготовленную порталом «Сегодня» перед Международным женским днем.Украинские болельщики хоккея по праву оценили яркие фото красавиц, которые стоят за суровыми игроками хоккейной лиги.

В топ самых красивых вторых половинок украинских хоккеистов попали спутницы капитана «Кременчука»Николая Киселева,защитника «Ледяных Волков» Ивана Федосова, форварда «Днепра»Алексея Янишевского,нападающего «Донбасса»Ильи Коренчука,защитника «Кременчука»Всеволода Толстушко,лидера «Белого Барса»Романа Благого,форварда «Кременчука»Ивана Савченко,нападающего «Днепра»Андрея Жвачкина,игрока «Ледяных Волков»Евгения Зыка,форварда «Кременчука»Алексея Вороны,защитника «Днепра»Дмитрия Пугачеваинападающего «Донбасса»Севастьяна Карпенко.

Вторую строчку заняла тема, посвященная хоккейным историческим датам – невероятному рекорду канадца украинского происхождения в НХЛ и 145 летнему юбилею самой игры.

Рекорд Билла Мосиенко 68 летней давности до сих пор остается непревзойденным в Национальной хоккейной лиги.

23 марта 1952 года нападающий «Чикаго Блэкхокс», в домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», забросил 3 шайбы за 21 секунду и поспособствовал победе своей команды со счетом 7:6.

На третьем месте расположилось интервью президента ХК «Донбасс» Бориса Колесникова, в котором речь шла о выступлении донецкой команды сперва в ВХЛ, а затем и в КХЛ с 2012 по 2014 гг.

Борис Викторович подробно рассказал о том, с чем пришлось столкнуться клубу в период выступлений в КХЛ и ВХЛ, а также рассказал о легендарных украинских и зарубежных хоккеистах, играющих в «Донбассе». К тому же, президент донецкого клуба с ностальгией вспомнил ополуфинальных играх в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.



Четвертая строчка досталась новости, которая, увы, приостановила розыгрыш УХЛ-Пари-Матч. Тема эпидемии коронавируса коснулась и нашего чемпионата.

На данный момент остановка турнира пришлась на конец четвертьфинальных серий плей-офф. Таким образом, матчи второго этапа турнира, начиная с полуфинала, будут доиграны в сентябре 2020 года, накануне начала следующего сезона. Юбилейный, пятый сезон чемпионата, начнётся 1 октября 2020 года.

Пятое местотакже досталась теме«Коронавирус». Федерации и лиги прислушались к властям и отменили свои чемпионаты – кто-то ушел на бессрочную паузу без гарантий возобновления, а кто-то просто закончил турниры, даже не назначая чемпиона.

Вследствие чего, на сегодняшний день все лиги мира, кроме белорусской Экстралиги приостановили свои турниры.

Шестая позиция закрепилась за интервьюгенерального директора Украинской хоккейной лиги Сергея Варламова, которыйподвёл итоги регулярного чемпионата, а также рассказал о задачах и планах УХЛ на будущий, юбилейный, сезон.

— С каждым годом чемпионат Украинской хоккейной лиги становится все интереснее и непредсказуемее, что не может не радовать всех любителей хоккея. Команды в этом сезоне действительно показали очень напряженную борьбу за места в турнирной таблице, сражались за каждый балл и не уступали противникам. Причём борьба велась, как между командами верхней, так и нижней тройки, что только добавляло интересу чемпионату.





Приятно в этом сезоне удивил «Белый Барс», который здорово “кусал” лидеров чемпионата и не один раз отнимал у них очки. Ну и, конечно же, окрасой чемпионата стали очные встречи лидеров таблицы – и по накалу, и по интриге, и по борьбе.

На седьмой строчке расположилась новость о матче последнего тура между двумя лидерами чемпионата«Донбассом» и«Кременчуком». В этом поединке донецкие хоккеисты обыграли кременчужан со счетом – 3:2 и добыли первую победу над “городанами” на своей площадкев сезоне 19/20.

В «битве за престиж», точными бросками в составе «Донбаса» отметились: Коренчук, Костиков и Милехин. А в составе «Кременчука» – Савченко и Орлов.

Восьмое место заняло расписание четвертьфинальных серий плей-офф УХЛ-Пари-Матч,в которых за выход в полуфинал соперничали«Белый Барс» с «Ледяными Волками» и «Днепр» с МХК «Динамо».

И если итог соперничества во второй паре был предрешен в двух поединках, то в противостоянии белоцерковчан с киевлянами понадобился решающий третий матч. Таким образом в сентябре в полуфинальных сериях плей-офф сойдутся«Кременчук» с«Белым Барсом» и«Донбасс» с«Днепром».

Девятая позиция закрепилась за противостоянием четвертьфинальной серии плей-офф между «Ледяными Волками» и «Белым Барсом». Обе команды подарили болельщикаммассу положительных эмоций, а определение победителя затянулось на все три поединка.

В первом матче победу праздновали белоцерковчане, которые обыграли своих визави со счетом 4:2. А нападающий «Барсов» Сергей Бабинец стал автором первой шайбы в четвертьфинальной серии плей-офф.

Во втором поединке уже столичные «Волки» праздновали победу – 4:2. Решающую четвертуюшайбу, при счете 3:2за 17 секунд до конца забросил форвард киевлян Шабанов.





После этой победы счет в серии сравнялся – 1:1, и судьба выхода решалась в дополнительном матче. Стоит отметить, что эта победа в четвертьфинале плей-офф стала первой в истории существования«Волков» – в предыдущих сезонах киевский клуб уступал противникам с “сухим” счётом в сериях.

В третьем матче для выяснения победителя потребовалось дополнительное время, так как основное завершилось со счётом4:4. Обе команды продемонстрировали открытый хоккей с обоюдными острыми атаками и высокими скоростями.

И все же победу праздновал «Белый Барс». Шайба Благого в овертайме принесла белоцерковчанам путевку в полуфинал серии плей-офф.

Заключительная новость, которая вошла в топ-10, — новость о завершении регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20.



Отметим, что команды после 40-ка туров “регулярки” финишировали на таких позициях:







По итогам регулярного чемпионата«Кременчук»и«Донбасс»,занявшиепервоеивторое местов турнирной таблице соответственно, автоматически попали вполуфиналплей-офф. Второй и третий полуфиналисты чемпионата определились в ходе четвертьфиналов между«Белым Барсом»и«Ледяными Волками»,а также«Днепром» и МХК«Динамо».

Напомним, что ранее Украинская хоккейная лига анонсировала первый онлайн-баттл«Без клюшек» междуСевастьяном КарпенкоиНикитой Коваленко.Программа выйдет в прямом эфире наYoutube-канале УХЛ в четверг, 2 апреля, в 19:00. Подключайтесь!

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