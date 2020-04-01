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Хоккей

Макдэвид — лучший нападающий НХЛ по мнению игроков

Николай ПисаревНет комментариев
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Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги провела традиционный опрос среди хоккеистов лиги, выступающих в этом сезоне, чтобы определить лучшего нападающего НХЛ.

Первое место в голосование занял игрок«Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте оказался капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, а третью строчку занял форвард«Колорадо» НатанМаккиннон, четвертым стал россиянин Никита Кучеров.

Отметим, что до остановки сезона НХЛ из-за коронавируса Макдэвид провел 64 матча, в которых набрал 97 (34+63) очков.

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Источник: сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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