Пьетранджело: у Баумистера все в порядке

Джей Баумистер

Джей Баумистер чувствует себя хорошо и следует плану оставаться в Сент-Луисе. Об этом во вторник заявил капитан “Блюз” [l]Алекс Пьетранджело[/l] во время видеозвонка, организованного НХЛ.

Баумистер потерял сознание на скамейке запасных во время игры 11 февраля с “Анахайм Дакс” в Honda Center за 7:50 до окончания первого периода. Ему потребовался дефибриллятор для восстановления сердечной деятельности, после чего его отправили в местную больницу, где через три дня установили кардиостимулятор.

Игра была отложена и сыграна 11 марта – за день до того, как НХЛ поставила сезон на паузу из-за распространения коронавируса.

“С Бо все в порядке, – сказал Пьетранджело из своего дома в Сент-Луисе. – Он все еще тут. При этом в его планах было находиться тут вне зависимости от других обстоятельств. Его дети ходят тут в школу, так что ему здесь комфортно”.

14 февраля Баумистеру был установлен кардиовертер-дефибриллятор в медицинском центре UCI в городе Оранж (Калифорния). Позднее он вернулся в Сент-Луис. 26 февраля было сообщено, что он пропустит остаток сезона.

Баумистер еще не решил, что будет с его будущим.

Пьетранджело сказал, что видел Баумистера на прогулке во время паузы в сезоне.

“Мы все живем в одном районе, так что ребята останавливаются и узнают, как друг у друга дела, – сказал Пьетранджело. – Он выходит на улицу и гуляет. Когда мы играли, он был на катке каждый день. Новость о том, что у него все в порядке, была для нас глотком свежего воздуха. Уверен, что ему также нужно было вырваться из дома с тремя детьми. В общем, все у него нормально. Ритм жизни у него поменялся сильно, но в целом он держится”.

В 56 матчах чемпионата Баумистер набрал 9 (1+8) очков. В 26 играх плей-офф в прошлом сезоне, когда “Блюз” впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли, защитник сделал семь передач.