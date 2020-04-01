Раск готов к продлению контракта с “Бостоном”

Туукка Раск

Туукка Раск сказал, что с нетерпением ждет начала переговоров с “Бостон Брюинз” о продлении контракта после этого сезона, а все разговоры о его возможном завершении карьеры после окончания нынешнего контракта преждевременны.

“Уверен, что после этого сезона мы хорошо поговорим с (генеральным менеджером “Брюинз” Доном Суини), от чего и будем отталкиваться, – сказал Раск во вторник в интервью “The Greg Hill Show” на WEEI 93,7 FM. – Но после окончания контракта мне будет всего 34, это еще не очень много. Так что я буду способен сыграть еще год или два, а там будет видно. Хотя обещать я ничего не хочу, потому что никогда не знаешь, что случится”.

Раск подписал шестилетний контракт на $56 млн ($7 млн в год в среднем) 10 июля 2013 года. Он завершится после окончания сезона 2020-21. В этом чемпионате вратарь сыграл 26-8-6 и лидирует в НХЛ по среднему числу пропущенных шайб (2,12) среди голкиперов, сыгравших не менее 23 матчей, а также занимает второе место с 92,9% сэйвов и делит второе с пятью шатаутами. В 536 матчах в НХЛ Раск сыграл 291-158-64 при 50 шатаутах и занимает первое место в клубной истории по числу побед.