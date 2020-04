Миннесота подписала четверых проспектов

Хантер Джонс

Миннесота подписала четверых игроков на контракт начального уровня.

Это вратарь Хантер Джонс (драфт 2019 (2/59 ,Питерборо , лига ОХЛ), и форварды Митчелл Чаффи (свободный агент, Университет Массачусетс) ,Дэмиен Жиру(драфт 2018 (5/155) , Сагино,ОХЛ) и Адам Бекман (драфт 2019 (3/75), Спокан,ВХЛ).

NEWS: #mnwild General Manager Bill Guerin today announced the club has signed goaltender Hunter Jones to a three-year, entry-level contract.More information: https://t.co/zK4MgQDWX6 pic.twitter.com/SQGYnWDKGm

The #mnwild today signed forward Mitchell Chaffee to a two-year, entry-level contract. pic.twitter.com/gDkziSxvbc

NEWS: #mnwild General Manager Bill Guerin today announced the club has signed forwards Adam Beckman and Damien Giroux to three-year, entry-level contracts.More information: https://t.co/96qQoLBNTc pic.twitter.com/R6ddbx0nBy

