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Хоккей

«Юность» всухую обыграла «Шахтер» в четвёртом матче финала чемпионата Беларуси

Николай ПисаревНет комментариев
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Говорят, в плей-офф все решают спецбригады. Если это так, то сегодня в Солигорске зрители увидели классический пример матча нокаут-раунда. Матча, в котором «Юность» переиграла своего оппонента прежде всего тактически. И переиграла полностью.

Но для того, чтобы включить тактику, минчанам нужно было повести в счете. И желательно, с разницей как минимум в две шайбы. Уже в первом периоде подопечные Александра Макрицкого завладели инициативой, пока не подарили соперникам шанс – ближе к экватору первой трети Бокун и Антонов с разницей в минуту отправились в бокс для штрафников. Но горняки таким презентом не воспользовались, а в концовке периода нарвались на прописную истину: тот, кто не забрасывает в формате «5 на3», тот обязательно пропустит. Так и случилось, причем в зеркальном варианте. Уже игроки «Шахтера» остались втроем, а гости нанесли два разящих удара. Как оказалось, уже в к первому перерыву «Юность» обеспечила себе победу.

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Все потому, что минчане, как после игры отметит Макрицкий, в дальнейшем очень строго выполняли план на игру. Они зацементировали подходы к воротам Брикуна, завладели средней зоной, навязали соперникам вязкий, изматывающий хоккей. Это смутило и так пребывающих в не лучшем настроении нападающих «Шахтера». Тем даже броски в створ давались с большим трудом.

Второй гол Кашкара, который случился в третьем периоде, гол яркий и эффектный, лишь констатировал то, что зрители уже поняли. «Юность» теперь в шаге Кубка президента, а тренера «Шахтера» есть над чем подумать, чтобы решить очень сложную задачу – еще раз вернуть серию в Солигорск.

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Шахтер – Юность – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Счёт в серии 1:3

Шайбы: 0:1 – 17:18 Кашкар (Антонов) ГБ2, 0:2 – 17:44 Парфеевец (Стефанович, Еременко) ГБ, 0:3 – 44:52 Кашкар (Когалев)

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь

Источник: uhl.ua
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