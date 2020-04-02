Знаете ли Вы: Самая быстрая шайба в истории УХЛ (видео)

Знаете ли Вы, кто из игроков Украинской хоккейной лиги смог забросить самую быструю шайбу в истории УХЛ и сколько времени ему на это потребовалось?

Уникальный рекорд был поставлен, 9 января, в матче 26-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч между«Белым Барсом» и«Кременчуком» (4:10).

Защитник “барсов”Владимир Алексюкзабросил самую быструю шайбу в истории Украинской хоккейной лиги, мощно забив гол от синей линии в воротаВячеслава Новицкогона11 секундепоединка.

Отметим, что предыдущий рекорд был поставленв январе 2017 года, когда в матче между«Кривбассом» и«Дженералз» на13 секундематча отличилсяАндрей Татаренко.



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