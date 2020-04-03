Плей-офф из 16 команд в четырех разных городах: НХЛ рассматривает варианты возобновления чемпионата

В Национальной хоккейной лиге продолжают искать варианты возможного формата продолжения регулярного чемпионата и розыгрыша Кубка Стэнли. На данный момент сезон в НХЛ из-за эпидемии коронавируса приостановлен на неопределенный срок, однако в лиге все еще надеются доиграть и “регулярку”, и “плей-офф” до старта будущего сезона.

—В НХЛ обсуждают возможность проведения плей-офф в централизованном формате, когда 16 команд будут играть в четырех разных городах. Конечно, пока этот формат не является приоритетным и говорить об этом рано. Есть вариант с 20 в плей-офф, есть даже предложение сделать 24 команды в плей-офф. Лига будет стремиться всеми силами провести нормальный плей-офф, если это будет возможно,– отметил обозреватель TSN Пьер Лебрюнв эфиреTSN Insider Trading.

Напомним, 12 марта сезон в НХЛ был приостановлениз-за угрозы распространения коронавируса, а на днях Лига продлила срок самоизоляции игроков до 15 апреля.