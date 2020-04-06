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Хоккей

«Что слушают хоккеисты?» с Олегом Петровым

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лига совместно с «Авторадио» запускает совместный специальныйпроект «Что слушают хоккеисты?», в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Первым о своих музыкальных предпочтениях рассказал голкипер «Днепра» Олег Петров:

—Я – меломан. В моём плейлисте можно услышать довольно разные стили музыки, это зависит от моего настроения. В автобусе, в поезде, в самолёте я всегда надеваю наушники, отвлекаюсь от всего и просто наслаждаюсь музыкой.

«Что слушают хоккеисты?» с Олегом Петровым

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Топ-10 треков от Олега Петрова:

«Что слушают хоккеисты?» с Олегом Петровым

Sonya Kay – Зоряний саундтрек

Sonya Kay – Дежавю

Deadmau5 – I remember

Ferry Corsten – Wherever you are

Prata Vetra – На заре

Onuka – Svitanok

Ленинград – I_$uss

Mozgi – 999

Face – Юморист

Океан Ельзи – Обійми

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Источник: uhl.ua
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