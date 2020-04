«Что слушают хоккеисты?» с Олегом Петровым

Украинская хоккейная лига совместно с «Авторадио» запускает совместный специальныйпроект «Что слушают хоккеисты?», в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Первым о своих музыкальных предпочтениях рассказал голкипер «Днепра» Олег Петров:

—Я – меломан. В моём плейлисте можно услышать довольно разные стили музыки, это зависит от моего настроения. В автобусе, в поезде, в самолёте я всегда надеваю наушники, отвлекаюсь от всего и просто наслаждаюсь музыкой.





Топ-10 треков от Олега Петрова:

Sonya Kay – Зоряний саундтрек



Sonya Kay – Дежавю



Deadmau5 – I remember



Ferry Corsten – Wherever you are



Prata Vetra – На заре



Onuka – Svitanok



Ленинград – I_$uss



Mozgi – 999



Face – Юморист



Океан Ельзи – Обійми



Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber