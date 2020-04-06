«Что слушают хоккеисты?» с Олегом Петровым

Украинская хоккейная лига совместно с «Авторадио» запускает совместный специальныйпроект «Что слушают хоккеисты?», в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.
Первым о своих музыкальных предпочтениях рассказал голкипер «Днепра» Олег Петров:
—Я – меломан. В моём плейлисте можно услышать довольно разные стили музыки, это зависит от моего настроения. В автобусе, в поезде, в самолёте я всегда надеваю наушники, отвлекаюсь от всего и просто наслаждаюсь музыкой.
Топ-10 треков от Олега Петрова:
Sonya Kay – Зоряний саундтрек
Sonya Kay – Дежавю
Deadmau5 – I remember
Ferry Corsten – Wherever you are
Prata Vetra – На заре
Onuka – Svitanok
Ленинград – I_$uss
Mozgi – 999
Face – Юморист
Океан Ельзи – Обійми
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