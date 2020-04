Флорида подписала контракты с тремя проспектами

Джон Людвиг

Флорида подписала начального уровня с тремя защитниками Джоном Людвигом ( драфт 2019 (3/69),Портлэнд-ВХЛ), Максом Жилдоном (драфт 2017 (3/66) , Нью-Гемпшир)и Алеком Раухаузером.

#FlaPanthers agree to terms with defenseman Max Gildon on three year, entry-level contract. More >> https://t.co/zsODkbtQkt pic.twitter.com/BdCziagW0k — Florida Panthers PR (@FlaPanthersPR) March 26, 2020

#FlaPanthers agree to terms with defenseman Alec Rauhauser on one-year, two-way contract. More >> https://t.co/tEGk6P5qzB pic.twitter.com/n9ICFI94zZ — Florida Panthers PR (@FlaPanthersPR) March 26, 2020

#FlaPanthers agree to terms with defenseman John Ludvig on three-year, entry-level contract. More >> https://t.co/OOzyOyzIGM pic.twitter.com/x7bRvE5han — Florida Panthers PR (@FlaPanthersPR) March 30, 2020