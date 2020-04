Форвард «Баффало» пожертвовал 53 тысячи долларов больнице родного города

Больница в городе Маркем(Онтарио, Канада) сообщает, что форвард«Баффало» Джефф Скинер пожертвовал клинике 53 000 долларов на борьбу с коронавирусом.

Отметим, что эта сумма соответствует игровому номеру нападающего.

Thank you to Markham native and @BuffaloSabres @JeffSkinner for honouring the frontline health care workers combatting #COVID19 at his hometown hospital, @MSHospital, with a $53,000 donation, a nod to his jersey number. #MarkhamProud pic.twitter.com/5QmyUefdWX

— Markham Stouffville Hospital (@MSHospital) April 6, 2020