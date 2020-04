Джек Ахкан

Бостон подписал контракт начального уровня на два года с защитником Джеком Ахканом из команды Универстета Сент-Клауд Стейт.

Congrats to @SCSUHUSKIES_MH @LilUziAkon Jack Ahcan on inking an entry level contract with the @NHLBruins (Photo Prout) pic.twitter.com/92w6jCdslz

— CenterIceView (@CenterIceClub) March 27, 2020