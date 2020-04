Сан-Хосе подписал контракты с двумя новичками

Джон Леонард

Сан-Хосе подписал контракты начального уровня с 21-летним форвардом Джоном Леонардом (драфт 2018, 6 раунд,выбор 182, из Университета Массачусетс) и с 22-летним защитником Бринсоном Пасичнуком (свободный агент,из команды Университета Штата Аризона).

Forward John Leonard agrees to join the @SanJoseSharks organization. #SJSharks https://t.co/JmnEl1zQwO

It's official: Brinson Pasichnuk is joining the Sharks https://t.co/WktYTfwOxm pic.twitter.com/pq4LRHBR41

— Sharks on NBCS (@NBCSSharks) March 31, 2020